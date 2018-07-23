РИАМО – 23 июл. Серпуховский историко-художественный музей собирается отметить 100-летний юбилей, в рамках празднования проведут open-air фестиваль и выставку, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Серпуховский историко-художественный музей продолжает реализацию проектов в рамках подготовки к своему 100-летию, отмечаемому осенью нынешнего (2018 года – ред.) года. Одним из запоминающихся мероприятий станет open-air фестиваль «Музей под звездами», который 18 августа пройдет в Принарском парке», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Главная сцена будет отдана творческим коллективам, которые представят обширную концертную программу. А затем по всей территории парка будут раскинуты палатки и шатры с творческими лабораториями и мастер-классами на любой вкус: «Сказка в красках», «Щит предков», «Археологическая песочница». Чтобы правильно сориентироваться в своем творческом выборе, участникам праздника предложат пройти квест-маршрут «Потерянный шедевр».

Также на фестивале будет организована акция «Арт-лавка», в рамках которой создадут модульную композицию к юбилею музея. А для любителей рисования художники проведут пленэр на природе.

Поскольку фестиваль называется «Музей под звездами» и будет проходить вечером, его устроители решили в буквальном смысле приблизить звезды к участникам. Два мощных телескопа привезут и установят на специальных площадках в Принарском парке специалисты из Пущинской обсерватории. Любой желающий сможет на время фестиваля стать не только художником, искусствоведом, археологом, но и астрономом.

Еще одним крупным мероприятием станет межмузейный проект «Пленники красоты. Генрих Семирадский и художники позднего академизма». Эта выставка запланирована на осень и пройдет при поддержке и активном участии Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. В дворцовых интерьерах особняка серпуховской купчихи Анны Мараевой будут представлены десятки картин Семирадского и его современников на темы античной мифологии, европейской и отечественной истории.

В октябре Серпуховский историко-художественный музей проведет Международную научно-практическую конференцию «Города Центральной России: история, культура, предпринимательство». Конференция с таким названием проходит в музее ежегодно, но в честь юбилея ей придан статус международной, и свое участие в ней уже подтвердили представители нескольких зарубежных государств. На конференции будут представлены доклады об истории провинциальных городов России, их сходстве с провинциальными городами других стран, обсуждены вопросы популяризации музейных ценностей и музейной культуры.

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