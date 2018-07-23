РИАМО – 23 июл. Росприроднадзор по Центральному федеральному округу обжалует отказ взыскать со столичного аэропорта «Домодедово» штраф за загрязнение ручья, по данным истца, аэропорт сбрасывал сточные воды, которые затем попали в Безымянный ручей, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«Росприроднадзор по ЦФО подал апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Московской области взыскать 834,3 миллиона рублей с ООО «Международный аэропорт «Домодедово» по делу о загрязнении вод ручья Безымянного», — говорится в сообщении.

Жалоба зарегистрирована 9 июля, отмечается в материалах судебной картотеки.

Суд принял к рассмотрению иск Росприроднадзора в декабре 2017 года. По данным истца, «Домодедово» при осуществлении хозяйственной деятельности сбрасывал сточные воды на рельеф местности с последующим впадением в Безымянный ручей - приток реки Гнилуши. Сброс сточных вод «производится в отсутствие соответствующих разрешений».

«Сумму вреда, причиненного водному объекту за период с 18 мая по 28 июня 2017 года, Росприроднадзор оценил в 834,3 миллиона рублей. Деньги, по мнению истца, необходимо взыскать в пользу бюджета городского округа Домодедово», — уточняется в сообщении.

В качестве доказательств Росприроднадзор представил результаты отбора проб сточных и природных вод, но суд счел, что экспертные исследования проведены лицами, которым в силу прямого указания закона не могло быть поручено проведение указанной экспертизы.

Как заключается в сообщении, в мае областной суд отказал Росприроднадзору во взыскании с «Домодедова» 37 миллионов рублей по делу о загрязнении ручья Безымянного в апреле прошлого года. Доводы суда были такими же. В июне ведомство обжаловало это решение.