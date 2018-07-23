РИАМО - 23 июл. Чемпионат по пляжному волейболу в будущем году будет проходить в олимпийском спорткомплексе «Лужники» в Москве, ранее Россия принимала эти соревнования в 2005 и 2009 годах, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

«Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) 23 июля 2018 года объявила, что следующий чемпионат Европы-2019 среди мужских и женских команд состоится в столице России городе Москве. Конкретное место проведения – «Лужники»», – отмечается в сообщении.

Глава ЕКВ серб Александр Боричич выразил уверенность, что чемпионат Европы – 2019 года в Москве станет грандиозным событием и еще больше повысит популярность этого вида спорта на континенте.

«Пляжный волейбол в России развивается быстро и динамично. Вид спорта вызывает серьезный интерес у болельщиков. Благодарим ЕКВ за оказанное России доверие. Мы уже принимали чемпионаты Европы в 2005-м в Москве и в 2009-м в Сочи, соревнования прошли на высоком организационном уровне. Так что опыт у нас есть и, я думаю, в 2019-м мы снова окажемся на высоте и соберем большую зрительскую аудиторию», – сказал президент ВФВ, вице-президент ЕКВ Станислав Шевченко.