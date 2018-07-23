РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Жители подмосковных Люберец с 14 по 20 июля написали больше всего жалоб через областной портал «Добродел» на ненадлежащее состояние фасадов нежилых зданий, объектов и ограждений, всего они прислали 121 обращение по этой теме, сообщается на портале.

«С 14 по 20 июля 2018 года через портал «Добродел» жителями городского округа Люберцы было подано 1 220 сообщений о проблемах. Самой популярной стала тема ненадлежащего состояния фасадов нежилых зданий, объектов и ограждений – 121 жалоба», – говорится в сообщении.

Помимо этого, 115 жалоб посвящены парковкам на газонах и зеленых насаждениях, 108 – нарушению правил уборки территорий, 62 – незаконному размещению рекламных конструкций и информационных материалов, 61 – несанкционированным надписям, рисункам, рекламе на фасаде жилых домов.

Пользователи подтвердили решение по 494 жалобам. За неделю убрали 48 свалок мусора во дворах, устранили 40 нарушений правил уборки территорий, восстановили надлежащее состояние 32 фасадов нежилых зданий, объектов и ограждений, привели к надлежащему состоянию 32 дерева и кустарника, устранили 27 ям во дворах.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.