РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В подмосковных Котельниках до сентября текущего года планируют открыть дополнительный офис МФЦ, здание будет находиться в микрорайоне Ковровый, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«К сентябрю (2018 года - ред.) мы планируем открыть дополнительный офис МФЦ. Он расположится по адресу: микрорайон Ковровый, дом №25. Там будут оказывать услуги паспортного стола», – сказал Булгаков.

Он добавил, что сейчас в новый офис закупают мебель, позже купят оборудование. Новый офис будет оказывать все услуги в полном объеме с декабря.