РИАМО – 23 июл. По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области за прошедшую неделю в регионе привели в порядок 100 информационных носителей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках борьбы с рекламным мусором и незаконно размещенными информационными носителями административно-технические инспекторы провели более 60 соответствующих рейдов.

«В ходе рейдов экипажами территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области проверено более 200 объектов. По итогам проверок выявлено и устранено свыше 100 нарушений правил благоустройства, связанных с установкой информационных носителей, а также размещения листовок, рекламы и прочих информационных объектов», – сказала начальник ведомства Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что по указанию инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора получены разрешения на установку либо демонтаж 47 информационных объектов; очищено с фасадов, ограждений и иных объектов благоустройства свыше 40 единиц рекламного мусора (объявлений, рекламных плакатов, листовок); очищено от загрязнения 15 носителей информации.

«За несоблюдение установленных областным законодательством правил размещения и содержания информационных носителей, нарушителям назначено семь предупреждений, а также штрафы на сумму 2,5 миллиона рублей», – пояснила Витушева.