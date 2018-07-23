РИАМО - 23 июл. СК проверяет опубликованную в СМИ информацию о том, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в подмосковном Серпухове ранее уже пытался совершить противоправные действия в отношении детей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Ранее вблизи железной дороги в Серпухове в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался местный житель 1990 года рождения.

«В СМИ появилась информация о том, что задержанный по подозрению в убийстве пятилетней девочки в городе Серпухове якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей. Однако сотрудники органов полиции без должного внимания отнеслись к обращениям взволнованных родителей. Для проверки указанных сведений следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Следователи в обязательном порядке детально изучат всю поступившую информацию. В случае ее подтверждения действиям или бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка.

Всю информацию, которая может быть полезна следствию, можно сообщить по телефонам: 8 (499) 184-00-65, 8 (499) 184-04-96. Поступившие сведения могут помочь установить причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.