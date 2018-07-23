РИАМО - 23 июл. Порывы ветра в Подмосковье и Москве вечером в понедельник усилятся до 15 метров в секунду, максимальная температура составит плюс 22 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погоду в Москве и области будет определять северная окраина циклона с центром над Украиной. Атмосферное давление медленно повышается, при облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается», – говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области – 17-22. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.