РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В подмосковных Котельниках планируют установить доску почета, ее местоположение выберут сами жители, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«Нам нужно установить городскую доску почета в Котельниках. Ее местоположение выберут жители, позже устроим голосование», – сказал Булгаков.

Он добавил, что жителям предложат на выбор три места для установки доски. Первое – возле дома культуры «Белая Дача», второе – у ДК «Силикат», третье – у въезда в Туевую аллею.