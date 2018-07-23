РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В микрорайоне Львовский Подольска инспекторы Госадмтехнадзора Московской области выявили 25 нарушителей, которые припарковали свои автомобили на участках с зелеными насаждениями, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске инспекторы Госадмтехнадзора Московской области совместно с членами общественно-политической организации «Молодая гвардия» провели очередной рейд по выявлению транспортных средств, припаркованных на детских, спортивных площадках, газонах и участках с зелеными насаждениями.

«В рамках данных мероприятий был проверен микрорайон Львовский. В ходе акции сотрудниками территориального отдела №35 Госадмтехнадзора Московской области совместно с молодогвардейцами были выявлены 25 «автохамов», разместивших свое транспортное средство на участках с зелеными насаждениями. Так как данный рейд носил предупредительный характер, под дворники каждого автомобиля были вложены листовки об административной ответственности за данное правонарушение. Также с некоторыми водителями была проведена профилактическая беседа», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

С начала текущего года на территории Подольска за размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями было привлечено к ответственности более 200 автовладельцев, работа велась по сообщениям внештатных инспекторов, а также благодаря мобильному приложению «Народный инспектор».