РИАМО - 23 июл. С начала года в Московской области взрывотехники «Мособлпожспас» обнаружили и обезвредили 158 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Среди самых крупных находок взрывотехников - авиационный снаряд «ФАБ-50». Снаряд был обнаружен рабочими во время прокладки водопроводной траншеи в районе деревни Полушкино городского округа Ступино. Приехавшие на место взрывотехники вывезли и уничтожили боеприпас на специальном полигоне», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество выездов взрывотехников совершается в теплое время года. Увеличение количества найденных боеприпасов специалисты объясняют активизацией в этот период строительных, дорожных и дачных работ.

Специалисты-взрывотехники напоминают о необходимых мерах предосторожности: при обнаружении боеприпаса или предмета, похожего на него, категорически запрещается трогать его, поднимать или уносить с собой.

«Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по единому номеру «112», как можно точнее указав местонахождение объекта. До приезда специалистов важно исключить доступ людей, особенно детей, к опасному предмету», - уточняется в сообщении.