РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. В подмосковных Котельниках после рейда закрыли три торговых павильона из-за отсутствия договоров аренды, сообщила начальник отдела рекламы администрации муниципалитета Елена Половинкина.

В понедельник Половинкина совместно с полицией проверяла наличие нормативных документов в торговых павильонах. Это торговые точки у дома 2А на 1-м Покровском проезде, на остановке «Ковровый комбинат» и у дома №15 на Кузьминской улице. Нарушения выявили по первому адресу.

«Предприниматели в данных палатках осуществляют свою деятельность больше года. Мы дали им консультации по поводу рекламных вывесок. Мы их проверяли, выдавали предписание со сроком исполнения один месяц, чтобы они узаконили вывески в администрации. Их не исполнили. <…> договоры аренды отсуствуют, поэтому три павильона закрыли до устранения нарушений», – сказала Половинкина.

Штрафы на нарушителей выписывает полиция или Госадмтехнадзор. Они могут составлять от 5 тысяч рублей для физического лица, юридическим лицам придется заплатить до 500 тысяч рублей.

Половинкина добавила, что сотрудники полиции могут штрафовать провинившихся предпринимателей ежедневно до устранения нарушений. Госадмтехнадзор за одно нарушение может штрафовать раз в год.

Начальник отдела рекламы администрации Котельников также отметила, что на остановке «Ковровый комбинат» и Кузьминской улице обстановка с вывесками улучшилась. Практически все владельцы соблюдают необходимые нормы и требования.