РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Жители городского округа Люберцы просят местные власти восстановить упавшую на улице Электрификации опору линии электропередач, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В Люберцах по улице Электрификации на протяжении недели лежит поваленная опора линии электропередач, на которую никто не обращает внимание. Жители просят ее поднять», – сказал Ружицкий.

Он также подчеркнул, что в городском округе проблемной остается ситуация с вывозом мусора с территории контейнерных площадок на улицах Побратимов, дом №12, Льва Толстого, дом №14, корпус 2, Митрофанова, дом №21. На улице Кирова, от дома №22Б необходимо вывезти покрышки и складируемый мусор за контейнерной площадкой. В поселке Коренево, на улице Лорха, от дома №9 надо вывезти мусор и убрать поваленное дерево.

«На контроле остается вывоз мусора с улицы Волковская, из-за больших объемов работы будут завершены до конца текущей недели. В поселке Томилино в Парке сказок восстановлено освещение, необходимо восстановить работу гирлянды», – заключил Ружицкий.

Он добавил, что все поручения и просьбы жителей, которые они присылают в администрацию, должны быть выполнены в кратчайшие сроки.