РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июл. В Королеве владельца магазина и продавца оштрафуют за продажу алкоголя ночью, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В ночь с 22 на 23 июля активисты в рамках партийного проекта «Народный контроль» организовали антиалкогольный рейд по продовольственным магазинам Королева.

«В торговой точке на улице Ленина, 19, не предусматривающей реализацию спиртных напитков в ночное время, участникам рейда продали алкогольную продукцию. Продавца и владельца данного магазина привлекут к ответственности», – говорится в сообщении.

Участники проверки отмечают, что регулярность подобных рейдов снизила количество магазинов незаконно торгующих алкоголем.

«Контрольные закупки» алкосодержащих товаров в ночное время нацелены на проверку соблюдения закона и устранение нарушений условий продажи алкоголя. О случаях реализации алкогольной продукции в нестационарных объектах, в том числе несовершеннолетним, инициативные жители – свидетели продажи алкоголя после 23 часов могут сообщить по номеру «112», через интернет-портал «Добродел», в соцсетях с хештегом #алкоконтроль. А также, через обращение в Общественную приемную местного отделения единороссов.

Проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности граждан в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, а также на продвижение современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.