РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июл. Бесплатные лекции «Школы мам» пройдут в Королеве в июле и августе, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель королевской горбольницы.

Первая лекция состоится 24 июля. Занятия будут проходить в конференц-зале на втором этаже. Вход осуществляется через женскую консультацию. Все лекции будут начинаться в 16:00.

«В Королеве «Школа мам» продолжает свою работу. Посещать ее смогут все желающие будущие мамы, работает школа бесплатно. На лекциях мамам расскажут о грудном вскармливании, мягких родах, об уходе за новорожденным», – сказал представитель больницы.

Также участницы узнают на мероприятиях о материнском капитале и социальных гарантиях. Лекции будут проходить 24, 26, 31 июля и 2, 7, 9 августа.

На лекции необходимо записаться по телефону: 8(915)395-98-31.