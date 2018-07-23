РИАМО - 23 июл. В районе Московского международного делового центра «Москва-Сити» с 25 июля по 25 августа вводят ограничения движения на двух участках из-за устройства инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ограничения движения в связи с устройством инженерных сетей в районе ММДЦ «Москва-Сити». Участок 1: 2-й Красногвардейский проезд в районе дома 4. Участок 2: местный проезд от пересечения в 1-м Красногвардейским проездом до дома 8 по Тестовской улице», – отмечается в сообщении.

Ограничения вводятся на одной-двух полосах с 25 июля по 25 августа.