РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Андрей Булгаков в понедельник на оперативном совещании поручил устранить в округе висящие провода, которые питают электроэнергией нестационарные торговые объекты (НТО), передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«В Котельниках не должно быть висящих проводов, «воздушек». Нужно привести их порядок, это некрасиво и незаконно», – сказал Булгаков.

Он добавил, что договоры на электрификацию были у всех владельцев НТО, но некоторые были подключены к общедомовым сетям. В частности, сотрудники администрации выявили семь таких подключений. Им могут провести отдельный кабель.