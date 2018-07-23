РИАМО - 23 июл. Пожар на кровле дошкольного отделения в центре Москвы мог произойти из-за нарушения технологии при производстве ремонтных работ, сообщил в понедельник куратор образовательных организаций Центрального округа столицы Александр Тверской.

«Сегодня во время проведения ремонтных работ произошло возгорание на крыше здания для дошкольных групп школы №2054. К счастью, никто не пострадал», - сказал Тверской.

Он отметил, что детей и педагогических сотрудников в здании не было.

«Возможная причина возгорания – нарушение технологии при производстве работ. Администрация школы готовится выставить претензию исполнителям работ и требовать возмещения ущерба», — заключил Тверской.

Завуч школы Татьяна Баранова сообщила РИАМО, что в образовательной организации сейчас выясняют причины происшествия.

«Было небольшое возгорание, которое быстро потушили на крыше здания детского сада. Там ведутся работы по частичной замене кровли, и там что-то случилось у рабочих. Жертв нет, сейчас выясняем причины», - отметила Баранова.

Ранее сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве сообщил, что возгорание в дошкольной организации было ликвидировано.