РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Жители Подольска смогут приобрести дыни и арбузы с 1 августа на бахчевых развалах по 11 адресам, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник управления потребительского рынка администрации горокруга.

«На территории городского округа Подольск с 1 августа будут работать 11 отдельно стоящих бахчевых развалов. Кроме того, можно будет приобрести дыни и арбузы на универсальных рынках и ярмарках, а также в сетевых и локальных магазинах», – сказал сотрудник.

Он отметил, что бахчевые развалы откроются по следующим адресам: на улице Парковая, у дома 40; на улице Филиппова, у дома 1; на улице Северная, у дома 6; на улице Энтузиастов, у дома 1; на улице Подольская, у дома 6; на проспекте Юных Ленинцев, у дома 34/2; на улице Захарьинская, у дома 5А; на улице Циолковского, у дома 10/6; на улице Давыдова, у дома 16; на улице Большая Зеленовская, у дома 60 и на Юбилейной площади.