РИАМО - 23 июл. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ограблении банка на Ленинградском проспекте, материальный ущерб составил почти 15 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками УВД по САО задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В дежурную часть ОМВД России по району Сокол поступило заявление от сотрудника одного из столичных банков, расположенного на Ленинградском проспекте. По его словам, неизвестный мужчина под предлогом получения банковских услуг проник в помещение организации и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего похитил денежные средства и скрылся. Материальный ущерб составил около 15 миллионов рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 35-летнего приезжего. Похищенные денежные средства изъяты.

Следственной частью УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление возможных соучастников преступления.