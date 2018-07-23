РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июл. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Андрей Булгаков в понедельник на оперативном совещании поручил установить на территории муниципалитета киоски по продаже журналов и газет, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«У нас в Котельниках всего два киоска «Союзпечати». Нужно по дороге к метро «Котельники» поставить еще киоски, организовать там освещение. Люди должны идти к метро и прессу покупать», – сказал Булгаков.

Он добавил, что сейчас в городе открытием данных киосков занимается «Читай-город». Они уже установили два киоска по новому образцу.