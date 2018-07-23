РИАМО - 23 июл. Пожарные ликвидировали возгорание кровли в здании дошкольного образовательного центра номер 2054 на Тверской улице, которое находилось на ремонте, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Возгорание было в находившемся на ремонте двухэтажном здании по адресу: Тверская улица, дом 28, строение 3. Возгорание происходило на кровле, общая площадь составила порядка 20 квадратных метров. Заявка поступила в 15:02, а в 15:18 полностью было ликвидировано возгорание», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.