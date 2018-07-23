РИАМО - 23 июл. Гости фестиваля исторической реконструкции «Времена и эпохи», который состоится в столице с 10 по 22 августа, смогут увидеть соревнования по семи видам исторического фехтования, сражения пройдут на Пушкинской площади, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В дни фестиваля на Пушкинской площади развернется площадка, стилизованная под средневековую ярмарочную площадь. Главной частью программы на этой площадке станут турниры. Реконструкторы в доспехах устроят показательные рыцарские бои, кропотливо восстановленные по историческим источникам. Пройдут здесь и настоящие соревнования – по разным направлениям фехтования, которые развились из средневекового боя. Всего гостей ждет семь видов зрелищных поединков», - отмечается в сообщении.

Помимо российских фехтовальщиков, в турнирах примут участие спортсмены из Великобритании, Франции, Израиля, Казахстана, Белоруссии и Молдавии. Гостей также ждут мастер-классы по фехтованию и фотозона, где можно примерить рыцарские доспехи.

Так, участники турнира «Кубок Донжона» сразятся в европейских доспехах образца XIV-XVI веков. Ведущий будет сопровождать турниры рассказами о подвигах рыцарей и рыцарском вооружении, а результаты состязаний попадут в рейтинг Международной федерации средневековых боев.

На площадке пройдут групповые поединки, где с каждой стороны выступает по пять спортсменов. Гости увидят турнир по историческим европейским боевым искусствам HEMA (Historical European Martial Arts), профессиональные поединки по средневековым боям по правилам лиги World Medieval Fighting Championship и другие зрелищные соревнования.

Кроме того, гости фестиваля смогут сами облачиться в доспехи или защитное снаряжение и принять участие в учебном бою с настоящим рыцарем, а также потренироваться на бесплатных мастер-классах, которые проведут опытные инструкторы.

Для зрителей и участников поединков выступят менестрели, бродячие артисты-фехтовальщики, танцоры и акробаты. В четырех шатрах торговцы в старинных костюмах предложат приобрести оригинальные сувениры из дерева, металла и кожи.

Дополнит красочную картину выставка наград российской сборной по историческому средневековому бою - самой титулованной сборной в мире, а также небольшая фотогалерея, посвященная различным турнирам и фестивалям.

Фестиваль «Времена и эпохи» проходит в Москве уже в восьмой раз, и второй – в общегородском масштабе. В этом году праздник охватит 29 площадок с 10 по 22 августа. Реконструкторы из России и зарубежья воссоздадут различные эпохи - от каменного века до 1980-х годов и посоревнуются за девять грантов по 1 миллиону рублей на реализацию исторических проектов.

В прошлом году на фестивале было представлено 12 эпох, турниры по фехтованию и исторические спектакли. Всего фестиваль посетили 5 миллионов человек.