РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. С 16 по 23 июля в службу 112 городского округа Люберцы поступило 45 хулиганских вызовов, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю в ЕДДС-112 поступило 8 316 обращений, из них 530 – на горячую линию администрации, 7 786 – по единому номеру-112. В службу 112 за минувшую неделю поступило 3 971 обращение по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 713 – полиции и ГИБДД, 39 – вызовы пожарных и спасателей, 41 – аварийной газовой службы, 45 – хулиганские вызовы», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на горячую линию администрации 22 обращения поступило по вопросам работы ЖКХ, 62 – экологии, 3 – связаны с содержанием дорог и тротуаров, по 2 – с работой уличного освещения и благоустройства, по одному – с содержанием подземных переходов и борьбе с бездомными животными, 437 обращений носили справочный характер.

«В ЕДС ЖКХ Люберец за неделю поступило 6 617 обращений, по вопросам электроснабжения – 593, водоснабжения – 912, по вопросам работы центрального отопления – 13, 388 – по обслуживанию домов, 19 – связано с освещением подъездов и дворов, 4 700 – носили справочный характер», – пояснил Ружицкий.

По его словам, всего с начала текущего года в службу 112 поступило свыше 240 тысяч обращений. На минувшей неделе на территории городского округа чрезвычайных происшествий не было, служба работала в штатном режиме, жалоб на ее работу не поступало.