РИАМО - 23 июл. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для проведения капремонта четырехэтажного здания Научно-практического центра медицинской радиологии 1938 года постройки, которое находится в Таганском районе Москвы, сообщил глава ведомства Валерий Леонов.

«Развитие системы здравоохранения является одним из ключевых направлений работы мэра Москвы Сергея Собянина. Каждый год в столице улучшается не только качество предоставления медицинских услуг, но и совершенствуются объекты здравоохранения. Так, в центре столицы запланирован капитальный ремонт здания ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ», расположенного в Таганском районе столицы», – сказал Леонов.

Ремонтные работы предусматривают установку гидроизоляции подвала, восстановительный ремонт цоколя, устройство наружной теплоизоляции фасадов с последующим восстановлением декора, утепление чердачного перекрытия и ремонт входных групп.

Кроме того, предполагается замена навеса над входом в подвал, слуховых окон, ограждений кровли, наружных и внутренних дверных и оконных блоков, а также внутренних перегородок. В рамках капитального ремонта запланировано обновление отделки стен, потолков и полов, а также устройство защитных экранов на приборах отопления в процедурных.

Проектом также предполагается ремонт помещений, включающий в себя устройство подвесного потолка, покрытие стен водоэмульсионной краской и замену напольного покрытия на ламинат в коридоре, лекционном зале, конференц-зале, учебных классах и кабинетах сотрудников, а также в комнате отдыха, архиве, лифтовых холлах и холле на первом этаже.

Кроме того, замена внутренней отделки предусматривается в кабинах дирекции центра, технических помещениях, уборных и рентген-кабинете.