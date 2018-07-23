РИАМО - 23 июл. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство пристройки к зданию школы №7 в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«Реализация проекта осуществляется за счет средств московского и местного бюджетов в рамках госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья». Объект будет расположен по адресу: город Ивантеевка, улица Задорожная, дом 18. Заказчиком выступает администрация города Ивантеевки», - сообщил министр Стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

В материале отмечается, что возведение пристройки позволит создать в образовательном учреждении дополнительно 200 мест. Строительство объекта планируется завершить в 2019 году.

Кроме того, в Ивантеевке ведется строительство еще одного учреждения образования – общеобразовательной школы на 825 мест на улице Богданова. Источниками финансирования являются федеральный, областной и местный бюджеты.

В настоящее время на стройплощадке проводятся работы по устройству фасада, а также работы по внутренней и наружной инженерии. Плановый срок сдачи объекта – 2018 год.