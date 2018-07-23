РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В городском округе Люберцы после проверки могут закрыть рынки, на территории которых выявят антисанитарию, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Очень много жалоб на содержание территории от жителей поселка Малаховка, особенно из поселка МЭЗ и рынка. Я прошу этот вопрос взять на жесточайший контроль и понять, что происходит. Поручаю проверить все рынки. Там, где будет выявлена антисанитария, надо закрывать рынки», – сказал Ружицкий.

Он поручил своим сотрудникам в течение недели проверить все 12 рынков, которые есть на территории городского округа, и доложить ситуацию.

«Мы не против рынков, не против тех, кто там торгует, но территория на рынках должна содержаться в порядке. Если это условие не выполняется, то рынки придется закрывать», – добавил Ружицкий.