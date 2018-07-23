РИАМО - 23 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с сотрудниками Московского эндокринного завода заявил, что объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 40%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Основной объем препаратов закупается именно у Московского эндокринного завода. За последние годы объем производимой продукции вырос на 40%. Всего в Москве сейчас около 70% лекарств имеют отечественное производство», - говорится в сообщении.

Собянин также добавил, что за последние восемь лет продолжительность жизни москвичей увеличилась на четыре года и составила 78 лет. В связи с увеличением продолжительности жизни в столице запустили программы помощи пожилым людям и хроническим больным.

Кроме того, Собянин отметил особую роль развития онкологического профиля городского здравоохранения.