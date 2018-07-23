РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В городском округе Люберцы на минувшей неделе 242 владельца частных домов перезаключили договоры на вывоз мусора, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по проверке заключения договоров частными лицами на вывоз мусора. Всего из 8 042 домовладений договоры на вывоз мусора перезаключены у 2 680 домов, это 33%. За неделю 242 владельца предоставили договоры», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что только в поселке Октябрьский все 220 домов официально предоставили договоры на вывоз мусора.

«В поселке Томилино из 1 905 частных домов всего имеют договоры 747. В Краскове из 1 217 имеют договоры 763. В поселке Малаховка из 4 700 домов всего 950 перезаключили договоры», – уточнил Ружицкий.

По его словам, ежедневно проводится проверка мусоровывозящих организаций, за неделю лимит на вывоз мусора с территории городского округа Люберцы не превышен.