РИАМО - 23 июл. В Подмосковье к настоящему времени выполнено уже около 80% работ по ремонту и модернизации подстанционного оборудования, запланированных на 2018 год, при этом отремонтировано и модернизировано 1,4 тысячи трансформаторных подстанций, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«За шесть месяцев 2018 года в ходе подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду на территории Подмосковья произведен ремонт и модернизация почти 1,4 тысячи трансформаторных подстанций различного класса мощности. Работы выполняются в рамках ремонтных и инвестиционных программ ключевых электросетевых организаций, работающих на территории Московской области – ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго», – отмечается в сообщении.

В ходе ремонтных работ устанавливается современное энергоэффективное оборудование, повышается установленная мощность ТП и надежность их работы. Это позволяет создавать условия для подключения новых потребителей, а также для улучшения надежности электроснабжения существующих.

«На сегодняшний день в Московской области выполнено уже около 80% годового объема работ по ремонту и модернизации подстанционного оборудования. Всего в 2018 году в регионе планируется отремонтировать около 1,8 тысячи трансформаторных подстанций», - заключается в сообщении.