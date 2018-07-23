РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В подмосковном Подольске планируют потратить около 500 тысяч рублей на поставку лекарств для аптеки городской клинической больницы, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, опубликованной на сайте, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Подольская городская клиническая больница» опубликовало закупку на поставку лекарственного препарата для медицинского применения (Эптифибатида – раствора для внутривенного введения). Начальная (максимальная) цена контракта – 571 214,00 рублей. Источник финансирования – средства бюджета Московской области.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме поставщиком будет компания ООО «Фрегат», которая выполнит закупку на сумму 476 963,43 рублей. Поставка лекарств будет осуществлена в аптеку ГБУЗ МО «ПГКБ» (хирургический корпус).