РИАМО - 23 июл. Железнодорожный переезд планируют достроить около подмосковного Дедовска к концу 2019 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев выступил перед Воробьевым с отчетом.

«Осенью мы поступаем к строительству железнодорожного переезда. Наша задача - в конце 2019 года, если строители не подведут, чтобы переезд был готов. Проектные сроки - первое полугодие 2020 года», - сказал Воробьев.

Он отметил, что начать строительство планируют в сентябре.

Ранее Воробьев поручил властям Истры обратить особое внимание на освещение муниципалитета, благоустройство, а также сопровождение строительства переезда около Дедовска.