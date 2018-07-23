РИАМО - 23 июл. Магазин необычных вещей «Гоголь-Моголь» открылся в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в Москве, покупателям доступны креативные канцтовары и приятные сюрпризы, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город».

«Гоголь-Моголь» – новый проект сети книжных магазинов «Читай-город» для всех, кому нужны позитивные эмоции и вдохновение. Их источником станут креативные сувениры и канцтовары, стильные аксессуары для интерьера и товары для творчества. Большинство изделий, представленных в «Гоголь-Моголе» – оригинальные решения, разработанные в собственном дизайн-бюро компании.

«Гоголь-Моголь» – не просто магазин. Это настоящий коктейль из фантастических идей и добрых эмоций, который освежает и придает силы жителям современного мегаполиса. Изумлять и радовать себя и друзей теперь можно в любой день по адресу: Автозаводская улица, 18, ТРЦ «Ривьера», третий этаж», – отмечается в материале.

Для школьников и студентов в новом магазине предлагаются канцтовары, которые не хочется выпускать из рук: маркеры с енотами, пеналы в форме автобусов, точилки-овечки и множество других приятных сюрпризов. Для творческих и увлеченных натур в магазине есть красочные блокноты и альбомы, в которых приятно делать наброски или писать стихи. Подушки-антистресс и миниатюрные лампы на книги сделают уютным не только домашнее, но и офисное пространство.

Товары в «Гоголь-Моголе» отличает не только оригинальность и жизнерадостный дизайн, но и функциональность и качество. Эти повседневные вещи, ежедневно радующие глаз, способны менять стиль жизни и надолго создавать хорошее настроение.

«Открытие нового направления стало логичным продолжением нашей деятельности. Мы культивируем ценности, важные для нашей аудитории, увлеченной, стремящейся к самовыражению, и предлагаем людям почувствовать себя особенными здесь и сейчас. Счастье складывается из мелочей. И «Гоголь-моголь» поможет подобрать эти важные мелочи», – сказал генеральный директор сети книжных магазинов «Читай-город» Михаил Иванцов.