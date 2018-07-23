РИАМО - 23 июл. Спасателям удалось ликвидировать задымление, возникшее в результате пожара в здании в центре столицы, на место происшествия также прибыла скорая помощь, сообщили РИАМО очевидцы.

По их словам, с места происшествия, которое находится во дворе здания в районе станции метро «Маяковская», больше не поднимается дым. На месте работают спасатели и пожарные, также стоит машина скорой помощи.

Ранее сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице сообщил РИАМО, что в центре Москвы на кровле двухэтажного кирпичного здания, по адресу: Садовая-Триумфальная улица, дом 6, произошел пожар.