РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В текущем году в рамках комплексного благоустройства в городском округе Люберцы уже установили 55 детских и 55 спортивных площадок, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Всего планируется установить 61 детскую и 57 спортивных площадок. В настоящее время уже установили 55 детских и 55 спортивных площадок», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на минувшей неделе управляющими и подрядными компаниями ежедневно проводились работы по содержанию и благоустройству городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 43 единицы спецтехники, задействовано более 500 человек.

«Выполнены работы по санитарной опиловке 23 и вырубке 6 деревьев. Ведется покос газонов на придомовых и городских территориях, за неделю окошено более 180 тысяч квадратных метров травы. На дворовых территориях силами управляющих организаций проводится ямочный ремонт, устранено 266 ям общей площадью 453 квадратных метра», – пояснил Ружицкий.

По его словам, за неделю сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области вынесли 14 постановлений на сумму более 360 тысяч рублей. Внештатные сотрудники ведомства вынесли 7 постановлений на общую сумму 7 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленных для этих целей мест.