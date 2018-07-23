РИАМО - 23 июл. В центре Москвы происходит пожар на кровле двухэтажного кирпичного здания, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«У нас сейчас подразделение работает в Центральном административном округе по адресу: Садовая-Триумфальная улица, дом 6 - двухэтажное кирпичное здание. Возгорание происходит на кровле», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия обстановка спокойная, пожарные тушат возгорание.

Задымление прекратилось на месте пожара в центре Москвы>>