РИАМО - 23 июл. В центре Москвы происходит пожар на кровле двухэтажного кирпичного здания, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
«У нас сейчас подразделение работает в Центральном административном округе по адресу: Садовая-Триумфальная улица, дом 6 - двухэтажное кирпичное здание. Возгорание происходит на кровле», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия обстановка спокойная, пожарные тушат возгорание.
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