РИАМО - 23 июл. В ходе выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов в Восточном административном округе столицы в текущем году заменили на новые 460 лифтов, это более 80% планируемых к замене в 2018 году лифтов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«460 новых лифтов с начала года введено в эксплуатацию в Восточном административном округе по программе капитального ремонта. Всего в 2018 году на востоке планируется заменить 571 лифт», – отмечается в сообщении.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает 27749 домов площадью 244,5 миллиона квадратных метров. Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы запланировали ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замену 112 тысяч лифтов.

В рамках региональной программы капитального ремонта проводят полную замену силового оборудования, системы управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах.

Москва реализует комплексный подход, при котором в доме одновременно ремонтируют все системы для его полного восстановления.