РИАМО - 23 июл. Новый детский садик построят в деревне Рассказовка в новой Москве, уникальный облик трехэтажному зданию придаст отделка фиброцементными плитами с рисунком в виде паззлов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Детский сад на 350 мест относится к восьмому кварталу жилой застройки деревни Рассказовка. На первом этаже расположены четыре групповые ячейки на 100 мест, где находятся раздевалки, спальни, буфет и комнаты для игры, служебно-бытовые помещения, медицинский блок, на втором этаже – пять ячеек на 125 мест для детей постарше, а также физкультурный зал; на третьем – еще пять ячеек на 125 мест и музыкальный зал. Общая площадь объекта – 4,7 тысячи квадратных метров.

«Сегодня в столице перестали строить одинаковые садики и школы, добиваясь индивидуализации проектов и их привязки к конкретным районам. Новый садик в Рассказовке имеет узнаваемый облик благодаря рисунку в виде паззлов – в розовой, желтой, зеленой и голубой гамме. Привлекательный облик здания дополняют разноцветные откосы окон», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Проектировщиком здания выступает АО «Национальная девелоперская компания», заказчик – ООО «Олета».