РИАМО - 23 июл. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и ее аппарат подключились к расследованию смерти 5-летней девочки, тело которой обнаружили в спортивной сумке вблизи железной дороги в городе Серпухове, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.

«Ксения Миношова и ее аппарат подключились к расследованию в Серпухове, где в спортивной сумке была найдена 5-летняя девочка. Ждем заключения от следствия», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент аппарат уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье выясняет все обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее вблизи железной дороги в городе Серпухове Московской области нашли тело 5-летней девочки в спортивной сумке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался местный житель 1990 года рождения.

В Серпухове задержали подозреваемого в убийстве 5‑летней девочки>>