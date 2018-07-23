РИАМО - 23 июл. Все муниципальные дороги и населенные пункты городского округа Истра осветят к 2020 году, кроме того, в муниципалитете завершили ремонт 40 километров дорог, сообщил глава администрации городского округа Андрей Дунаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям Истры обратить особое внимание на освещение муниципалитета, благоустройство, а также сопровождение строительства переезда около Дедовска.

«Мы беспрецедентными темпами подошли к строительству новых линий освежения. В 2017 году сделали 40 километров новых линий. До 2020 года процент освещенности будет доведен до 100%. Это касается не только населенных пунктов, но и всей муниципальной дорожной сети», - сказал Дунаев в ходе отчета перед губернатором.

Он отметил, что в муниципалитете завершили ремонт 40 километров дорог.

В Московской области уже несколько лет реализуется программа по развитию и повышению энергоэффективности наружного освещения. За последние пять лет было модернизировано более 100 тысяч точек освещения.

В начале 2017 года Андрей Воробьев инициировал реализацию в регионе программы «Светлый город», которая призвана решить наиболее актуальные проблемы с наружным освещением. Это создание дополнительного освещения аварийных участков автодорог, освещение мест притяжения (парков, скверов, набережных, достопримечательностей), а также улиц и дворов.

С начала 2018 года в рамках губернаторской программы «Светлый город» установлено и модернизировано свыше тысячи точек наружного освещения. По количеству установленных светильников лидируют Истра, Реутов, Орехово-Зуево.