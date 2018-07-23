РИАМО - 23 июл. Собственные нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» — Омский и Московский — по итогам перового полугодия повысили объем переработки на 11% до 15,20 миллиона тонн нефти, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Основной рост пришелся на дизельное топливо и высокооктановые бензины Евро-5, суммарное производство которых возросло на 13,6% (до 4,29 миллиона тонн) и 12,5% (до 3,52 миллиона тонн) — соответственно. Рост выпуска маржинальной продукции обеспечили проекты программы модернизации Омского и Московского НПЗ, которую продолжает «Газпром нефть», - говорится в сообщении.

Перерабатывающие предприятия также увеличили совокупный выпуск судового топлива на 12% до 1,24 миллиона тонн и авиационного керосина — на 6,4% до 1,15 миллиона тонн. Производство товарных дорожных и строительных битумов возросло на 29% до 882 тысяч тонн.

Напомним, в мае «Газпром нефть» и Правительство Московской области заключили соглашение об обеспечении дорожного комплекса региона современными высококачественными битумными материалами. Соглашение предусматривает организацию поставок широкого ассортимента современных дорожных битумов для развития сети автомобильных дорог Подмосковья и увеличения срока службы дорожных покрытий.

«Рост эффективности производства — это результат программы модернизации НПЗ, внедрения современных цифровых систем повышения эффективности, развития профессиональных компетенций сотрудников. Продолжение программы модернизации собственных российских НПЗ «Газпром нефти» позволит достичь к 2020 году выхода светлых нефтепродуктов на уровне не менее 80% и глубины переработки не менее 95%», — сообщил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Он добавил, что кроме того, разрабатываемая единая цифровая платформа управления производством, логистикой и сбытом обеспечит дальнейший рост эффективности всей цепочки создания стоимости.