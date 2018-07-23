РИАМО - 23 июл. Отмена пошлины за электронную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) может стать для некоторых граждан толчком к открытию собственного дела, новый порядок регистрации позволит инициативным гражданам сэкономить время и деньги, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Госдума приняла закон, в соответствии с которым от уплаты пошлины за госрегистрацию юрлица и физического лица в качестве ИП будут освобождены те, кто направляет необходимые для регистрации документы в электронном виде. Ранее за госрегистрацию юридического лица и ИП необходимо было уплатить государственную пошлину, для юрлиц она составляла 4 тысячи рублей, для ИП – 800 рублей.

«Положительные моменты от закона – на поверхности. Предприниматель экономит свое время и деньги. Госорганы, которые занимаются обработкой документов, тоже получают выгоды: снижается бумажный документооборот. Очень часто инициативные люди готовы заняться своим делом, но, по их оценке, преграды (в том числе и затраты на оформление бумаг) превышают стимулы. Вероятно, для некоторых граждан такие нововведения станут толчком к открытию собственного дела», – сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Жук.

Он отметил, что подобные законопроекты направлены на снижение бюрократической волокиты, однако предприниматели пока не очень активно переходят на электронные заявки.

«Кто-то, например, не знает о нововведениях (закон принят 17 июля), кто-то предпочитает действовать, что, называется, по старинке. Но со временем большинство, уверен, полностью перейдет на электронный документооборот», – добавил Жук.

Депутат подчеркнул, что в Подмосковье использование электронного документооборота развивается высокими темпами, но резервы еще есть.