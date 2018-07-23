РИАМО - 23 июл. Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в районе поселка Птичное в новой Москве, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в поселок Птичное, где произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительной информации, пострадали три человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экипаж санитарного вертолета эвакуировал двух пострадавших в аварии детей с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете детей сопровождала авиамедицинская бригада.