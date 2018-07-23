РИАМО - 23 июл. На складе временного хранения в подмосковном Можайске в срезах цветов эустомы из Италии обнаружили табачную белокрылку, зараженные цветы будут уничтожены, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота», 18 июля 2018 года при досмотре срезов цветов эустомы из Италии был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. Вредитель переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80% урожая.