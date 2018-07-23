РИАМО - 23 июл. Следователи задержали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки, тело которой было найдено в спортивной сумке у железной дороги в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Московской области.

Несмотря на все усилия волонтеров, которые сразу начали поиски пропавшей 22 июля с детской площадки возле дома в городе Серпухове девочки, найти живым ребенка не удалось. Буквально за несколько часов поисков добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшего ребенка.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области по подозрению в совершении убийства пятилетней девочки, а также преступлений против ее половой неприкосновенности задержан местный житель 1990 года рождения. В настоящее время в квартире подозреваемого проводится обыск», - говорится в сообщении.

Следственные органы Следственного комитета России по Московской области по факту убийства девочки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). На месте обнаружения тела ребенка продолжают работать следователи и криминалисты.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы.

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