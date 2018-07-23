РИАМО - 23 июл. Отделение патологии новорожденных планируют открыть в центре материнства и детства Сергиева Посада до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«На базе центра материнства и детства Сергиева Посада откроется отделение патологии новорожденных. Запуск планируется зимой этого (2018 года – ред.) года», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он отметил, что новое отделение позволит сделать систему оказания медицинской помощи новорожденным еще более качественной. Также на базе центра материнства и детства в Сергиевом Посаде работает отделение реанимации новорожденных, где установлено все необходимое оборудование.

«Благодаря высокой оснащенности отделения реанимации и профессионализму врачей, в центре удается выхаживать недоношенных детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. С момента открытия в отделении реанимации медицинская помощь была оказана более 70 новорожденным, 80% которых являлись недоношенными. Самый маленький пациент реанимации появился на свет на шестом месяце беременности и весил 900 граммов», – добавил министр.

Сегодня в Подмосковье выхаживают 90% детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. Это стало возможным благодаря открытию в Московской области новых перинатальных центров.