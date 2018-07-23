РИАМО - 23 июл. Московская область может направить до 20 миллиардов рублей на строительство жилых домов и социальных объектов компании Urban Group, сообщил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы за счет регионального бюджета вынуждены будем застроить всю социальную инфраструктуру – это школы, поликлиники, детские сады. Все это ляжет на наш бюджет. Все это растянется во времени, имеется в виду, социальная стройка. Я думаю, что сумма наших инвестиций в эти проекты (Urban Group – ред.) с социальными объектами может достигать 20 миллиардов рублей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор также отметил, что власти Московской области будут решать проблему строительства объектов Urban Group совместно с Дом.рф.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая компания объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом, было остановлено строительство домов. Urban Group имеет обязательства перед 20 тысячами дольщиков.