РИАМО - 23 июл. Более 20% зарослей борщевика обработали химикатами в городском округе Истра, завершить работу планируется до конца августа, сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Дунаев в ходе отчета перед губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Ранее губернатор поручил властям Истры обратить особое внимание на борьбу с борщевиком.

«В целом поражено борщевиком в городском округе 238 гектаров. 170 подлежат химической обработке. Более 20% этой работы уже выполнено. До конца августа работа должна быть завершена. Требуется планомерная работа. 3-4 года», - сказал Дунаев.

Он отметил, что муниципалитет поддерживает штрафные санкции для частных собственников, которые не ведут борьбу с борщевиком на своих территориях.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».

Правительство Подмосковья разработало на несколько лет комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры.

Кроме того, в Подмосковье могут ввести штрафы за заросшие борщевиком сельскохозяйственные земли, сумма может достигать одного миллиона рублей для юридических лиц, примерно 20-50 тысяч рублей для должностных лиц, для физических – в пределах 3-5 тысяч рублей.