РИАМР – 23 июл. Арбитражный суд Московской области не нашел оснований для отмены предписания подмосковной Госжилинспекции, законность которого пыталась оспорить УК «Территория комфорта – Опалиха» из Красногорска, не желающая делать жителям перерасчет за ЖКУ, сообщается на сайте ведомства.

Предписание было выдано после проверки обращения жителя дома №11 по улице Дежнева в микрорайоне Опалиха. Инспекторы установили, что начисления производились без соответствующего решения общего собрания собственников и без учета тарифа, установленного постановлениями администрации Красногорска.

«Было выдано предписание о проведении перерасчета в соответствии с нормами Жилищного кодекса. «Территория комфорта - Опалиха» обратилась в областной Арбитраж с требованием признать незаконным и отменить предписание. Однако суд решил это требование не удовлетворять», – говорится в сообщении.

УК ссылалась на то, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения был закреплен в договоре управления многоквартирным домом. Однако суд отметил, в договоре ясно установлено, что размер платы определен только на 2013 год. Оснований распространять тариф на последующие периоды не имелось. Управляющая организация была обязана по истечении срока действия тарифа вынести это вопрос на решение собственников либо руководствоваться тарифами органа местного самоуправления.

Более того, суд отметил обоснованность замечания Госжилинспекции о том, что в договоре управления значилась сумма 38 рублей 56 копеек с 1 квадратного метра. А УК впоследствии рассчитывала платежи, исходя из тарифа 39 рублей 33 копейки. То есть был нарушен даже соответствующий пункт договора.

«При таких обстоятельствах Арбитраж пришел к выводу, что наше предписание выдано в пределах предоставленных полномочий и при наличии к тому достаточных оснований. Заявление «Территории комфорта» оставлено полностью без удовлетворения», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.