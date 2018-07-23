РИАМО - 23 июл. Открытие памятного знака «Коломенским курсантам» состоялось в подмосковной Коломне в прошедшие выходные, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Коломенское Высшее артиллерийское командное училище действовало (КВАКУ) в Коломне с 1968 года. Училище подготовило более 14 тысяч высокопрофессиональных офицеров-артиллеристов. 21 июня 2008 года в КВАКУ был произведен последний, 254-й выпуск офицеров.

«Мы всегда будем помнить, что на нашей земле существовало артиллерийское училище, из его стен вышли самые лучшие офицеры, которыми гордится наша страна и наша армия!» - сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Памятный знак «Коломенским курсантам» укрепляет неугасающую память местным жителям о родном училище и его славной истории. Знак представляет собой три погона и символизирует рода войск, для которых училище готовило офицеров-артиллеристов: сухопутные войска, ВДВ, морская пехота.